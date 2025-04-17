Найдены признаки жизни на далекой суперземле. На этой планете год длится 33 дня

Ученые Кембриджа: Признаки жизни найдены на планете K2-18b в созведии Льва

Команда астрономов из Кембриджского университета заявила об обнаружении одного из самых обнадеживающих признаков возможной внеземной жизни. Исследователи нашли в атмосфере экзопланеты K2-18b молекулы, которые на Земле вырабатываются живыми организмами. Открытие стало настоящей сенсацией и уже названо «самым веским доказательством» жизни за пределами Солнечной системы.

Экзопланета K2-18b, о которой идет речь, расположена в созвездии Льва и вращается вокруг своей звезды на расстоянии 124 световых года от Земли. Команда под руководством профессора Кембриджского университета Никку Мадхусудхана исследовала ее с помощью космического телескопа «Джеймса Уэбба» (JWST) и обнаружила в атмосфере химические следы веществ — метана и углекислого газа, — связанные с наличием живых организмов.

Это самое веское доказательство того, что где-то там, возможно, есть жизнь. Я могу вполне реально сказать, что мы сможем подтвердить этот сигнал в течение одного-двух лет Никку Мадхусудхан астроном, профессор Кембриджского университета и ведущий автор нового исследования

По словам ученого, концентрация этих молекул в атмосфере планеты в тысячи раз превышает аналогичные показатели на Земле. «Если эта связь с жизнью окажется реальной, то планета просто кишит живыми организмами», — рассказал он в интервью BBC. Он также добавил, что если удастся подтвердить наличие жизни на K2-18b, это будет означать, что жизнь повсеместно распространена по всей галактике.

Фото: Darrin Zammit Lupi / Reuters

Планета может иметь атмосферу, богатую водородом, и самый глубокий океан

Манс Хольмберг, соавтор исследования и научный сотрудник Института космического телескопа, в беседе с The Washington Post заявил, что наблюдения указывают на наличие у планеты атмосферы, богатой водородом, а также океана, глубже любого на Земле.

Все в этой системе чуждо нам. У нас нет ничего подобного в Солнечной системе Манс Хольмберг соавтор исследования и научный сотрудник Института космического телескопа

Ученые просят не торопиться с выводами о внеземной жизни

Тем не менее даже сам автор открытия советует сохранять осторожность в заявлениях. Мадхусудхан в беседе с The New York Times сказал: «Никому не выгодно преждевременно заявлять, что мы обнаружили жизнь». По его словам, наиболее вероятным объяснением наблюдений является существование на планете теплого океана, наполненного жизнью.

Это революционный момент. Впервые человечество увидело потенциальные биосигнатуры на пригодной для жизни планете Никку Мадхусудхан астроном, профессор Кембриджского университета и ведущий автор нового исследования

Комментируя исследования, некоторые коллеги по научному сообществу оценили потенциальную значимость открытия, но подчеркнули, что делать громкие заявления еще рано. «Это не пустяк, это намек. Но мы не можем утверждать, что планета пригодна для жизни», — сказал планетолог Стивен Шмидт из Университета Джонса Хопкинса.

В свою очередь, астробиолог Кристофер Глейн из Юго-Западного исследовательского института иронично добавил: «Если мы не увидим инопланетянина, машущего нам рукой, то убедительного доказательства не будет».

Ученые собираются продолжить исследование по изучению наличия жизни на K2-18b

Исследователи планируют провести дополнительные наблюдения за K2-18b с помощью того же телескопа, чтобы подтвердить или опровергнуть данные о присутствии в атмосфере газов диметилсульфида (ДМС) и диметилдисульфида (ДМДС). Эти газы высокореакционные, что означает, если они сохраняются в атмосфере, их кто-то должен постоянно воспроизводить. Таким источником вполне могут быть биологические процессы.

Фото: NASA / Chris Gunn / Handout via Reuters

Хотя уже сейчас полученные измерения указывают на довольно высокую концентрацию этих веществ, ученые подчеркивают, что им нужно больше данных.

Сам Мадхусудхан отмечает, что вероятность случайного происхождения этих молекул сейчас оценивается в 0,3 процента, однако для получения статуса научного открытия, нужно добиться показателя ниже 0,00006 процента.

Температура K2-18b близка к земной

Планета K2-18b, обнаруженная в 2015 году, примерно в 2,6 раза больше и в 8,6 раза тяжелее Земли. Кроме того, температура планеты очень близка к земной, однако она вращается так быстро, что год на ней длится всего 33 дня. Многие специалисты предполагают, что она покрыта океаном и относится к так называемым Гиацианским мирам (Hycean worlds) — то есть мирам с богатой водородом атмосферой и обширным водным покровом.

Впервые воду на планете K2-18b обнаружили в 2019 году. Астроном Ангелос Циарас вместе с коллегами определил, что в атмосфере присутствует водяной пар, а условия позволяют образовываться жидкой воде. Один из ведущих исследователей Бьорн Беннеке заявил, что на планете может идти проливной дождь, и это один из самых захватывающих выводов.

В 2020 году ученые предположили, что K2-18b может содержать водный океан и быть пригодным для жизни. Планета вращается в обитаемой зоне вокруг красного карлика — то есть на таком расстоянии, где возможно существование жидкой воды. Согласно моделированию, атмосфера планеты содержит до 14,8 процента водяного пара, а также следы аммиака и метана. Плотность атмосферы, судя по расчетам, не настолько высока, чтобы полностью подавить возможный водный океан под ней. То есть теоретически на планете может существовать довольно обширный слой воды, в котором может зародиться жизнь.

Однако не все ученые с этим согласны. Ученые из Исследовательского центра Эймса NASA предположили, что K2-18b все же является мини-Нептуном — планетой без твердой поверхности.