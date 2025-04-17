Похитившего немую девочку россиянина отпустили из СИЗО

Обвиняемого в похищении немой девочки в Екатеринбурге Куклина отпустили из СИЗО

Обвиняемого в похищении 15-летней немой девочки жителя Екатеринбурга Олега Куклина отпустили из СИЗО. Об этом сообщает Ura.Ru.

По данным агентства, Октябрьский районный суд еще неделю назад изменил ему меру пресечения на домашний арест сроком до 14 мая. Во время заседания мужчина извинился перед семьей потерпевшей и сказал, что ничего плохого с ней не сделал.

Куклин похитил девочку 14 февраля на улице Куйбышева. Тогда отец пострадавшей зашел в магазин за цветами, а ее оставил в машине. В этот момент к автомобилю подошел Куклин и вытащил оттуда подростка. Мужчина был в нетрезвом состоянии. Он привел девочку к себе в квартиру. На следующий день она вышла в аптеку и там смогла обратиться за помощью.

Позже выяснилось, что обвиняемый видел девочку в районе и испытывал к ней симпатию. После похищения он тащил ее за руку к себе домой, но в квартире была жена, которая не пустила школьницу внутрь. В итоге потерпевшая осталась в подъезде. Она всю ночь каталась на лифте.

17 февраля Октябрьский суд арестовал Куклина до 14 апреля.