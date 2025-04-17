Россиянам предложили купить крокодиловую кипу за 254 тысячи рублей

В ЦУМе выставили на продажу крокодиловую кипу бренда Zilli за 254 тысячи рублей

В Центральном универсальном магазине (ЦУМе) выставили на продажу кипу люксового бренда Zilli за десятки тысяч рублей. Товар опубликован на официальном сайте магазина.

Россиянам предложили купить черную кипу из кожи крокодила с подкладкой из шелка. В описании сказано, что дизайн головного убора разрабатывался в Италии, а произвели кипу во Франции. Стоимость вещи составила 254 500 рублей.

В марте в ЦУМе также появилась в продаже люстра почти за 26 миллионов рублей. К покупке предлагается светло-розовый осветительный прибор на трех ножках и с абажуром, декорированным хрустальными подвесками. Цена предмета интерьера бренда Baccarat составила 25,8 миллиона рублей.