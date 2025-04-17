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17:48, 17 апреля 2025Ценности

Россиянам предложили купить крокодиловую кипу за 254 тысячи рублей

В ЦУМе выставили на продажу крокодиловую кипу бренда Zilli за 254 тысячи рублей
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: tsum.ru

В Центральном универсальном магазине (ЦУМе) выставили на продажу кипу люксового бренда Zilli за десятки тысяч рублей. Товар опубликован на официальном сайте магазина.

Россиянам предложили купить черную кипу из кожи крокодила с подкладкой из шелка. В описании сказано, что дизайн головного убора разрабатывался в Италии, а произвели кипу во Франции. Стоимость вещи составила 254 500 рублей.

В марте в ЦУМе также появилась в продаже люстра почти за 26 миллионов рублей. К покупке предлагается светло-розовый осветительный прибор на трех ножках и с абажуром, декорированным хрустальными подвесками. Цена предмета интерьера бренда Baccarat составила 25,8 миллиона рублей.

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