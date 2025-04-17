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14:21, 17 апреля 2025СпортЭксклюзив

Шансы россиян на Кубок Стэнли в этом сезоне оценили

Бывший хоккеист Чижмин заявил о больших шансах россиян на Кубок Стэнли
Дмитрий Сперанский
Дмитрий Сперанский (корреспондент)

Фото: Keith J Finks / Shutterstock / Fotodom

Российские хоккеисты имеют большие шансы на Кубок Стэнли в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2024/25, считает эксперт, советский хоккеист Евгений Чижмин. Об этом рассказал в разговоре с «Лентой.ру».

«Большие шансы. Команды, где представлены российские хоккеисты, имеют шанс. Даже тот, так скажем, рекордный Вашингтон», -— сказал Чижмин.

Отвечая на вопрос, является ли команда Александра Овечкина «Вашингтон Кэпиталс» фаворитом нынешнего розыгрыша, он пояснил, что плей-офф сильно отличается от матчей регулярного чемпионата.

«Когда начинаются матчи плей-офф, то они совсем другие, это не матчи регулярки. Это не только в НХЛ, но и в любом хоккее. В КХЛ [Континентальная хоккейная лига] то же самое. Игры на вылет уже, и они немного другого характера и другого направления исполнения. Это совсем другой хоккей», -— уточнил хоккейный эксперт.

Он отметил, что в таком формате особую роль может сыграть один вратарь, которому все будет по плечу.

Надеюсь, что Кубок Стэнли сможет прибыть еще раз в Россию

Евгений Чижминхоккейный эксперт

Одним из сильнейших в плей-офф он назвал 19-летнего нападающего «Монреаль Канадиенс» Ивана Демидова, но нельзя списывать со счетов и установившего рекорд лиги Овечкина.

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Ранее стали известны все пары плей-офф сезона-2024/2025 НХЛ. В этом году 23 российских хоккеиста поборются за Кубок Стенли. 14 из 16 команд, участвующих в розыгрыше, укомплектованы россиянами. Первые встречи 1/8 финала Кубка Стэнли пройдут 19 апреля. Действующим обладателем Кубка является «Флорида Пантерс».

В Западной конференции в первом раунде плей-офф «Виннипег Джетс» встретится с «Сент-Луис Блюз», «Даллас Старс» — с «Колорадо Эвеланш», «Лос-Анджелес Кингс» — с «Эдмонтон Ойлерс», «Вегас Голден Найтс» — с «Миннесотой Уайлд».

В Восточной конференции «Вашингтон Кэпиталс» сыграет с «Монреаль Канадиенс», «Тампа-Бэй Лайтнинг» — с «Флоридой Пантерс», «Оттава Сенаторс» — с «Торонто Мейпл Лифс», «Каролина Харрикейнс» — с «Нью-Джерси Дэвилз».

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