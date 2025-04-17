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20:06, 17 апреля 2025Силовые структуры

В СК расследуют атаку ВСУ на ЛНР с пострадавшими гражданскими

СК рассказал о восьми пострадавших мирных гражданах из-за атаки ВСУ на ЛНР
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские следователи пообещали расследовать новые преступления вооруженных сил Украины (ВСУ) в отношении гражданского населения Луганской народной республики (ЛНР). Об этом в своем Telegram-канале сообщает следственный комитет России (СКР).

По данным следствия, в результате атаки ВСУ пострадали восемь мирных жителей республики. Украинские войска вели атаку при помощи беспилотников и наносили удары артиллерией. В СК пообещали установить все обстоятельства произошедшего и круг лиц, причастных к совершению преступлений.

Ранее второй Западный окружной военный суд заочно приговорил к пожизненному лишению свободы полковника Вооруженных сил Украины (ВСУ) Алексея Захарчука, отдавшего приказ об авиаударе по российским военным на территории Белгородской области.

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