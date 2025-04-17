Россиянам назвали способ справиться со стрессом за несколько секунд

Врач Коновалов: Задержка дыхания на несколько секунд поможет при стрессе

Врач-офтальмолог и телеведущий Михаил Коновалов в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале рассказал россиянам, как избавиться от стресса всего за несколько секунд. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

Эффективным способом справиться со стрессом Коновалов назвал задержку дыхания на несколько секунд. По словам врача, этот прием помогает организму успокоиться.

Его коллега Елена Малышева уточнила, что для избавления от стресса достаточно задержать дыхание на четыре-пять секунд.

Ранее клинический психолог Кира Макарова заявила, что в борьбе со стрессом поможет горячий душ. Она также посоветовала тем, кто столкнулся с этим состоянием, пить горячий чай.

Перед этим Малышева и другой ведущий программы «Жить здорово!» Андрей Продеус раскрыли неожиданную пользу стресса. Как сообщили специалисты, это состояние мобилизует работу органов и систем человека в экстремальных ситуациях.