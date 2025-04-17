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05:32, 17 апреля 2025Наука и техника

Военная отрасль США оказалась под угрозой из-за торговой войны с Китаем

Военная отрасль США оказалась под угрозой из-за торговой войны с Китаем
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

Военная отрасль США оказалась под угрозой из-за торговой войны с Китаем, так, производители не смогли заменить китайский сплав в истребителях нового поколения F-35, пишет издание «Гуанча».

В статье отмечается, что лидерство Соединенных Штатов в производстве военной техники зависит от поставок редкоземельных металлов, которую контролирует Пекин. Американская промышленность пытается убедить Китай отменить введенные ограничения.

Власти США давно обеспокоены проблемой зависимости от китайских поставок, поэтому прилагает все усилия для развития добычи этих элементов или замены сплава в своих самолетах. Однако на данный момент Вашингтону не удалось решить эту проблему, пишет издание.

В свою очередь Китай оказался под угрозой дефицита запчастей для Boeing. Как отмечает Bloomberg, запрет китайских властей в рамках торговой войны с США на покупку самолетов и комплектующих у американской корпорации Boeing может привести к тому, что национальные перевозчики столкнутся с проблемами в обслуживании уже имеющихся в их распоряжении лайнеров.

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