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23:01, 18 апреля 2025Спорт

Бывший футболист «Барселоны» обратился к ФИФА и УЕФА из-за отстранения России

Футболист ЦСКА Пьянич назвал санкции против России некорректными
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Полузащитник московского ЦСКА Миралем Пьянич, игравший ранее за «Барселону», в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу» обратился к Международной федерации футбола (ФИФА) и Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за отстранения российских клубов и сборных.

Футболист назвал санкции против России некорректными. «Если мы посмотрим, что сейчас происходит в Израиле… Их команды могут играть в Европе. Я не могу согласиться с этим», — заявил он.

ЦСКА подписал контракт с Пьяничем на год с возможностью пролонгации еще на год. По информации журналиста Ивана Карпова, зарплата 34-летнего футболиста составит миллион евро за сезон и может быть дополнена бонусами за хорошую игру.

Сборные России были отстранены от международных турниров после начала СВО на Украине. Израильские команды продолжают выступление в соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА несмотря на проведение военной операции в Палестине.

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