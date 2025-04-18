Известный комик извинился после обвинений в сексуальных домогательствах

Японский комик Ишибаши извинился после обвинений в сексуальных домогательствах

Известный японский комик и актер Такааки Ишибаши извинился перед женщиной, которая, как предполагается, стала жертвой сексуальных домогательств с его стороны. Об этом пишет японская газета The Asahi Shimbun.

«Честно говоря, я не помню этого, вероятно, потому, что я был сильно пьян. Мне очень жаль, что я доставил дискомфорт этой женщине», — гласит официальное заявление Ишибаши.

Сведения о том, что ведущий домогался до женщины, стали известны во время расследования в отношении телекомпании Fuji Television, которую ранее СМИ обвинили в попустительском отношении к сексуальным домогательствам и даже потакании им на рабочих местах. Уточнялось, что комик 10 лет назад во время совместного ужина с сотрудницей Fuji Television оголил нижнюю часть тела.

Секс-скандал вокруг Fuji Television связан с обвинениями в сексуальном насилии в адрес комика Масахиро Накая. Утверждалось, что высокопоставленные сотрудники телекомпании помогали скрывать информацию о предполагаемых инцидентах. На фоне резонанса вокруг обвинений Накай завершил карьеру в шоу-бизнесе. Он также принес извинения женщине, которая обвинила его в сексуальном насилии.