НАСА и «Роскосмос» обсудят в Москве утечку в российской «Звезде»

SpaceNews: НАСА и «Роскосмос» в конце апреля обсудят в Москве утечку на МКС

НАСА и госкорпорация «Роскосмос» на встрече, которая должна состоятся в конце апреля в Москве, обсудят утечку в промежуточной камере модуля «Звезда» российского сегмента Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает издание SpaceNews.

По словам члена Консультативной группы по безопасности в аэрокосмической сфере НАСА Рича Уильямса, на встрече планируется обновить совместный план по снижению рисков для МКС от наблюдаемой утечки. Специалист назвал ситуацию вокруг промежуточной камеры вызывающую одни из наиболее серьезных беспокойств для безопасности МКС.

В ноябре издание сообщило, что между НАСА и госкорпорацией сохраняются разногласия о причинах и серьезности утечки воздуха в промежуточной камере модуля «Звезда» российского сегмента МКС.

В том же месяце портал ArsTechnica рассказал, что российское космонавты были вынуждены закрыть люк модуля «Поиск» российского сегмента МКС, поскольку из связанного с ним грузового корабля «Прогресс МС-29» исходил токсичный запах.