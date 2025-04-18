Невинно осужденный провел в тюрьме 36 лет и удивился изменениям в мире

Daily Mail: Невиновный вышел на свободу через 36 лет и пожаловался на смартфоны

Невинно осужденный житель США вышел на свободу через 36 лет и рассказал об изменениях в мире, которые больше всего его удивили. Об этом пишет Daily Mail.

Лео Скофилда из штата Флорида осудили за расправу над женой в 1988 году. Тогда ему был 21 год. Все время заключения он пытался добиться пересмотра своего приговора, который был вынесен без всяких вещественных доказательств, только на основании показаний свидетелей. Более того, другой преступник неоднократно признавался, что именно он является убийцей. Только в 2024 году Скофилда выпустили на свободу условно-досрочно, отказавшись признать невиновным.

Мужчина заявил, что больше всего его удивило, как современные технологии разъединили людей. «Все таращатся в свои телефоны. Люди стали холодными (...) Может быть, они и связаны через свои смартфоны электронным образом, но связи сердец больше нет. Любви друг к другу больше нет», — пожаловался Скофилд.

Он также добавил, что тюрьма, где людям приходится общаться круглые сутки, куда более социальная среда, чем общество снаружи. Кроме того, Скофилд пожаловался, что его прошлая профессия автомеханика оказалась совершенно бесполезной, потому что машины очень изменились с конца 1980-х.

Жену американца, 18-летнюю Мишель, нашли на шоссе с 26 ножевыми ранами. Подозрения сразу же пали на Скофилда, однако никаких вещественных доказательств следователям найти не удалось. В итоге обвинения строились на показаниях 21 свидетеля, которые утверждали, что молодые супруги часто ссорились. Суд не учел, что Скофилд в момент совершения преступления находился в компании тестя, а сосед, давший против него показания, страдал психическим расстройством. Дело было настолько слабым, что после приговора окружной судья Флориды Скотт Капп покинул пост, чтобы помочь оправдать Скофилда.

Позже в преступлении признался Джереми Скотт, который уже отбывал пожизненное заключение. После освобождения Скофилд пообщался с ним лично и заявил, что простил его, «чтобы оставить позади эти ужасные годы». Однако власти США все еще считают Скофилда преступником.

Ранее сообщалось, что невинно осужденный из США провел 30 лет за решеткой, вышел на свободу и рассказал о том, какие перемены в мире его поразили. Его также больше всего удивило, что люди больше общаются с помощью смартфонов, чем лично.