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15:03, 18 апреля 2025Путешествия

Спасатели наткнулись на разлагающееся тело туриста у подножия скалы во Вьетнаме

Иностранного туриста без признаков жизни нашли у подножия скалы в Дананге
Алина Черненко

Фото: Nguyen Huy Kham / Reuters

Туриста без признаков жизни нашли у подножия скалы на полуострове Сон Тра в Дананге, Вьетнам. Об этом сообщает портал VnExpress International.

По данным издания, сначала полицейские во время патрулирования обнаружили брошенный мотоцикл возле роскошного курорта. В нем лежали документы, принадлежащие иностранцу. Это вызвало опасения местных властей по поводу возможного несчастного случая. Они предположили, что турист мог упасть с крутых скал, расположенных неподалеку.

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Полиция, военные и спасатели отправились на поиски мужчины и наткнулись на его разлагающееся тело. Личность туриста не разглашается, идет расследование.

Ранее американский турист отправился в отпуск с родителями на Багамские острова и был найден без признаков жизни на пляже на следующий день. Его лицо было избито до неузнаваемости, а в волосах был песок.

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