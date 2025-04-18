Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:33, 18 апреля 2025Силовые структурыЭксклюзив

Семья зарубившей своих троих детей россиянки состояла на учете из-за отца

Омбудсмен Мирошникова: семья зарубившей детей россиянки состояла на учете
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Семья из Канска, в которой 29-летняя мать зарубила топором троих детей, состояла на учете, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Красноярском крае Ирина Мирошникова. Комментарием она поделилась с «Лентой.ру».

По словам омбудсмена, семья состояла на учете с октября 2024 года в связи с фактом жестокого обращения отца в отношении малолетнего сына Тимофея, единственного выжившего в трагедии.
Известно, что родитель был привлечен за причинение побоев к административной ответственности.

Мирошникова также сообщила, что в образовательном учреждении детей характеризовали положительно, как прилежных, воспитанных. Кроме того, родители поддерживали связь с педагогами.

Ранее официальный представитель главка Следственного комитета России по Красноярскому краю Юлия Арбузова сообщила о задержании отца по подозрению в истязании четвертого ребенка и старшего инспектора по делам несовершеннолетних. После резонансного инцидента выяснилось, что сотрудница правоохранительных органов нарушила должностные инструкции, не организовала беседы с представителями медицинских организаций и органов образования и не установила факт наличия у матери детей психического расстройства после того, как школьный учитель обнаружила у семилетнего ребенка телесные повреждения и сообщила об этом в полицию.

14 апреля 4-летняя девочка, 9-летний и 7-месячный мальчики были обнаружены с ранами, несовместимыми с жизнью, в частном доме на улице Герцена. Суд избрал их матери, обвиняемой в расправе, меру пресечения в виде ареста.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США представили план по Украине с сохранением территорий за Россией

    Украина разорвала еще одно соглашение с Россией

    Глава комитета Госдумы посоветовал экс-лидеру диаспоры «ждать гостей» после слов о России

    В заявлении Рубио о мире России и США усомнились

    Полицейские начали поиск сообщника устроившего поджог пункта полиции в Москве школьника

    На Западе поиронизировали над словами госсекретаря США об Украине

    Вице-губернатору Вологодской области продлили арест за вымогательство 100 миллионов рублей

    В семье редких красных волков в российском зоопарке родились шесть детенышей

    НАСА и «Роскосмос» обсудят в Москве утечку в российской «Звезде»

    Вяльбе тремя словами оценила введение против нее санкций на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости