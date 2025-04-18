Переданные Украине немецкие танки Leopard 2A6 («Леопард») повторяют судьбу танков Tiger («Тигр») времен Второй мировой войны (ВМВ), которые были дорогими и ненадежными. Машины разных поколений сравнил обозреватель американского издания The National Interest (TNI) Кристиан Орр.
Он обратил внимание на отчет, рассказывающий о проблемах немецкой бронетехники, которую использует Киев. В нем указано, что современные Leopard 2A6 требуют больших затрат на обслуживание, а Leopard 1A5 из-за слабой брони чаще используют в качестве артиллерии.
«Чрезмерная дороговизна и сложность в обслуживании Leopard 2A6 тесно связаны с недостатками передового Tiger. Другими словами, это худшее из двух миров. О, ирония судьбы», — пишет автор.
Он также отметил, что слабая защита используемых Киевом Leopard 1A5 контрастирует с «Тигром», который отличался толстой броней.
В феврале концерн «Уралвагонзавод» сообщил об изучении немецкого Leopard. Представитель компании рассказал, что российские танки превосходят «Леопард» по защищенности. В частности, за счет меньшей площади ослабленных зон.