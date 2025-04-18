Российская блогерша Валя Карнавал похвасталась фигурой в микрошортах

Российская блогерша и певица Валя Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) похвасталась фигурой в откровенном образе. Фото появилось в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 7,5 миллиона подписчиков.

На размещенном кадре 23-летняя исполнительница предстала в укороченной кофте с капюшоном, демонстрирующей область декольте. Помимо этого, звезда надела джинсовые микрошорты и белые сапоги на высоких каблуках. При этом она показала рельефный пресс.

Ранее в апреле Валя Карнавал разместила фото в расстегнутых микрошортах. Исполнительница предстала на снимке в сером блестящем топе и ботфортах.