Волочкова осудила английский балет за полных танцовщиц

Волочкова назвала абсурдом появление полных балерин на сцене английского театра

Российская балерина Анастасия Волочкова назвала абсурдным заявление, что танцовщицы с пышными формами (plus size) — это будущее балета. Ее слова приводит «Абзац».

«Это абсурд, конечно. В мое время такое безумие невозможно было представить, потому что все были худые и стройные. Руководители балета следили за тем, в какой форме балерина выходит на сцену», — заявила Волочкова. Танцовщица отметила, что высокие и стройные балерины по-прежнему в моде, и раскритиковала идею показывать «то, что не является красивым».

15 апреля художественный руководитель Королевской балетной школы Великобритании Иэн Маккай заявил, что артистам балета пора переосмыслить устаревшие идеалы красоты. По его мнению, зрителям интересны танцоры, с которыми они могут себя ассоциировать, поэтому нужно избавляться от стереотипов. Маккай убежден, что среди выходящих на сцену артистов должны быть люди разных типажей, в том числе балерины plus size.

Ранее Волочкова ответила на заявления психиатра-нарколога Василия Шурова, обвинившего ее в алкоголизме. Балерина сообщила, что не злоупотребляет алкоголем, однако многие представители шоу-бизнеса действительно выступают в состоянии опьянения.