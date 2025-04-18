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21:56, 18 апреля 2025Спорт

Журова оценила выступление хоккеиста сборной Латвии против допуска России к Олимпиаде

Журова о выступлении Даугавиньша против допуска России к Олимпиаде: Это шантаж
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
СюжетЗимние Олимпийские игры

Фото: David W Cerny / Reuters

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова оценила выступление капитана сборной Латвии по хоккею Каспарса Даугавиньша против участия допуска национальной команды в зимних Олимпийских играх 2026 года. Ее слова приводит ТАСС.

Журова охарактеризовала заявление Даугавиньша как попытку давления. «С одной стороны, это шантаж, с другой — латвийский закон, который запрещает национальным командам встречаться со сборными России или Белоруссии», — заявила она.

Ранее Даугавиньш заявил, что пока продолжается военный конфликт, Россию не должны допускать до Олимпийских игр. Он добавил, что ждет официального объявления о недопуске россиян.

До этого в Международной федерации хоккея (IIHF) назвали срок принятия решения об участии сборной России в Олимпийских играх-2026. Там отметили, что это произойдет в апреле.

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