Журова оценила выступление хоккеиста сборной Латвии против допуска России к Олимпиаде

Журова о выступлении Даугавиньша против допуска России к Олимпиаде: Это шантаж

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова оценила выступление капитана сборной Латвии по хоккею Каспарса Даугавиньша против участия допуска национальной команды в зимних Олимпийских играх 2026 года. Ее слова приводит ТАСС.

Журова охарактеризовала заявление Даугавиньша как попытку давления. «С одной стороны, это шантаж, с другой — латвийский закон, который запрещает национальным командам встречаться со сборными России или Белоруссии», — заявила она.

Ранее Даугавиньш заявил, что пока продолжается военный конфликт, Россию не должны допускать до Олимпийских игр. Он добавил, что ждет официального объявления о недопуске россиян.

До этого в Международной федерации хоккея (IIHF) назвали срок принятия решения об участии сборной России в Олимпийских играх-2026. Там отметили, что это произойдет в апреле.