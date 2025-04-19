Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:33, 19 апреля 2025Путешествия

Блогерша побывала на даче в Голландии и сравнила ее с российскими

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Unsplash

Российская блогерша побывала на даче в Голландии и сравнила ее с российскими фразой «маленькие клочки земли». Об этом Наталья Коойман рассказала в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, в Голландии дачные участки — это песочницы для взрослых, в которых они играют. При этом на указанных небольших участках много чего запрещено делать: готовить шашлыки, приглашать гостей позже 19:00 и прочее. Такие правила устанавливает садовое товарищество.

Материалы по теме:
«Они так живут?» Туалет с дыркой в полу и спальня без кровати. Чем россиян поражает, как люди живут в других странах?
«Они так живут?» Туалет с дыркой в полу и спальня без кровати. Чем россиян поражает, как люди живут в других странах?
6 ноября 2024
«Наши женщины стыдятся быть толстыми» Россиянки отличаются от женщин в других странах. Чем они поражают иностранцев?
«Наши женщины стыдятся быть толстыми» Россиянки отличаются от женщин в других странах. Чем они поражают иностранцев?
19 ноября 2024

А чтобы получить заветный участок, нужно отстоять в долгой очереди и пройти собеседование. При этом совсем не факт, что владельцу разрешат строить что-либо — даже теплицу — на этой земле.

Ранее российский путешественник показал знакомому в США снимки российских дач и рассказал, что его удивило. Житель Штатов счел необычным, что люди в России сами выращивают овощи и фрукты и называют это отдыхом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США заявили о скором решении по перемирию на Украине. Что хотят предложить России, чтобы она согласилась на переговоры?

    Блогерша побывала на даче в Голландии и сравнила ее с российскими

    Захарова задала ироничный вопрос будущему канцлеру Германии

    На Западе обозначили обязанность Киева

    Во Франции призвали поддержать усилия Трампа по Украине

    Германия заблокировала поставку Турции истребителей из-за ареста мэра Стамбула

    ВСУ нанесли 10 ударов по объектам российской энергетики

    Додик рассказал о планах покушения британских военных на его жизнь

    Посол Омана раскрыл планы султана на время визита в Москву

    Помощник Путина указал на последствия антироссийского фона на Западе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости