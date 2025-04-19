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00:57, 19 апреля 2025Спорт

Боксер Лебедев оценил введение против него санкций на Украине

Боксер Лебедев о введении против него санкций: Логики в решениях Зеленского нет
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Бывший чемпион мира по боксу Денис Лебедев оценил введение против него санкций президентом Украины Владимиром Зеленским. Его слова приводит Sport24.

Спортсмен заявил, что логики в решениях Зеленского давно уже не просматривается. «Мне главное — не попасть в списки своего президента. А на Зеленского мне наплевать», — добавил он.

Ранее Зеленский ввел санкции против ряда россиян, среди которых несколько спортсменов и спортивных функционеров. В списке кроме Лебедева присутствуют президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный, двукратная победительница Игр фехтовалищица Софья Великая.

Всех, кто попал в список, лишают государственных наград Украины, получают запрет на распространение в стране медиаконтента, осуществление торговых операций. Кроме того, блокируются активы попавших под санкции.

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