Назван способ превратить большой живот в рельефный пресс

Фитнес-блогер Арсений Ким назвал способ превратить большой живот в рельефный пресс. Его слова приводит Men Today.

Эксперт рекомендовал включить в тренировку упражнение ножницы, русские скручивания, касание колен, сведение рук под коленями, лодочку, касания пяток, подъемы прямых ног, касание стоп, велосипед, а также радугу. Для выполнения последнего нужно сесть на пол, упереться руками в пол, а ноги выпрямить. После этого следует провести ногами полукруг влево и вправо.

Ким заявил, что для рельефных мышц живота упражнения на корпус тоже важны. При этом для сжигания жира в животе также требуются аэробные нагрузки.

Ранее тренер Юлия Гуляева назвала способ подтянуть низ живота за три минуты в день. Чтобы сделать низ живота визуально подтянутым, специалист посоветовала делать планку, которая поможет проработать и укрепить кор.