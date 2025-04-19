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07:51, 19 апреля 2025Спорт

Назван способ превратить большой живот в рельефный пресс

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Фитнес-блогер Арсений Ким назвал способ превратить большой живот в рельефный пресс. Его слова приводит Men Today.

Эксперт рекомендовал включить в тренировку упражнение ножницы, русские скручивания, касание колен, сведение рук под коленями, лодочку, касания пяток, подъемы прямых ног, касание стоп, велосипед, а также радугу. Для выполнения последнего нужно сесть на пол, упереться руками в пол, а ноги выпрямить. После этого следует провести ногами полукруг влево и вправо.

Ким заявил, что для рельефных мышц живота упражнения на корпус тоже важны. При этом для сжигания жира в животе также требуются аэробные нагрузки.

Ранее тренер Юлия Гуляева назвала способ подтянуть низ живота за три минуты в день. Чтобы сделать низ живота визуально подтянутым, специалист посоветовала делать планку, которая поможет проработать и укрепить кор.

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