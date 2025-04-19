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12:23, 19 апреля 2025РоссияЭксклюзив

В России ответили на желание Запада утвердить план прекращения огня на Украине

Чепа: План прекращения огня должен включать контроль за исполнением договора
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Важно, чтобы план прекращения огня на Украине включал контроль за исполнением договоренностей, считает заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам Алексей Чепа. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат отреагировал на сообщения о планах прийти к соглашению по Украине на встрече США и союзников Киева в Лондоне на следующей неделе.

«Мы работаем оперативно. А как будут работать там, не знаю. Самое ведь главное, чтобы этот план включал контроль по энергоресурсам, по энергоинфраструктуре. Когда было принято решение о тридцатидневном моратории, то украинской стороной он не выполнялся. Соответственно, не было контроля», — заметил Чепа.

По словам депутата, контроль над исполнением договоренностей обязательно должен быть включен в договор о прекращении огня.

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Ранее издание New York Post со ссылкой на представителя администрации Вашингтона сообщило, что на встрече США и союзников Киева в Лондоне, которая состоится на следующей неделе, планируют утвердить план прекращения огня на Украине. Отмечалось, что после этого Запад намерен провести переговоры с Россией и заявить, что «это лучшее и окончательное решение», чтобы выяснить, на чем остановились обе стороны.

Источник издания отметил, что специальный представитель президента Стив Уиткофф может предложить Москве «пряник» в виде смягчения санкций и, возможно, размораживание арестованных активов, чтобы склонить Россию к столу переговоров.

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