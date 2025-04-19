В России ответили на желание Запада утвердить план прекращения огня на Украине

Чепа: План прекращения огня должен включать контроль за исполнением договора

Важно, чтобы план прекращения огня на Украине включал контроль за исполнением договоренностей, считает заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам Алексей Чепа. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат отреагировал на сообщения о планах прийти к соглашению по Украине на встрече США и союзников Киева в Лондоне на следующей неделе.

«Мы работаем оперативно. А как будут работать там, не знаю. Самое ведь главное, чтобы этот план включал контроль по энергоресурсам, по энергоинфраструктуре. Когда было принято решение о тридцатидневном моратории, то украинской стороной он не выполнялся. Соответственно, не было контроля», — заметил Чепа.

По словам депутата, контроль над исполнением договоренностей обязательно должен быть включен в договор о прекращении огня.

Ранее издание New York Post со ссылкой на представителя администрации Вашингтона сообщило, что на встрече США и союзников Киева в Лондоне, которая состоится на следующей неделе, планируют утвердить план прекращения огня на Украине. Отмечалось, что после этого Запад намерен провести переговоры с Россией и заявить, что «это лучшее и окончательное решение», чтобы выяснить, на чем остановились обе стороны.

Источник издания отметил, что специальный представитель президента Стив Уиткофф может предложить Москве «пряник» в виде смягчения санкций и, возможно, размораживание арестованных активов, чтобы склонить Россию к столу переговоров.

