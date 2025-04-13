Симоньян предсказала Украине судьбу Польши. Как в России и на Западе видят раздел территорий республики?

Главред RT Симоньян предрекла разделение Украины по примеру Польши

Территорию Украины ждет разделение по примеру того, как когда-то была разделена Польша. Такую судьбу республики предрекла главред медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Право знать».

Украину не ждет никакая судьба. Судьба ждет территории, которые раньше были Украиной. Как мне кажется. Они будут поделены, как была когда-то поделена Польша Маргарита Симоньян журналист

Она добавила, что Россия не стремится забрать себе чужое, она претендует только на «свои русские территории, где живут люди нашей культуры, нашей истории, нашего языка, которые хотят жить с нами».

Симоньян высказалась о буферной зоне на территории Украины

Главред RT считает, что на Украине появится буферная зона, а на те территории, которые останутся за ней, найдутся претенденты.

А то, что за буферной зоной, да найдется кому поделить между собой. Так или иначе Маргарита Симоньян журналист

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф после встречи с российским представителем Кириллом Дмитриевым в Вашингтоне назвал американскому лидеру самый быстрый путь прекращения конфликта на Украине. По мнению чиновника, наиболее быстрым способом достичь мирного соглашения является официальное признание российскими четырех регионов: Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Аналогичное мнение выразила конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц, призвав Киев отказаться от притязаний на территории и признать их закрепление за Россией. Она подчеркнула, что в обратном случае Украина лишь потеряет еще больше территорий и отказ от компромиссов с Россией осложняет положение Киева.

К разделу Украины на зоны влияния призвал спецпосланник Трампа

Накануне газета The Times цитировала слова спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога. Генерал допустил, что Украина может быть разделена как послевоенный Берлин в рамках соглашения о мирном урегулировании конфликта.

Он считает, что британские и французские войска могли бы взять зоны контроля на западе республики, а российские — на востоке. При этом между ними будут украинские силы и демилитаризованная зона, отметил Келлог. По его мнению, такой вариант «не будет провокационным» для Москвы.

Позднее спецпосланник Трампа заявил, что газета исказила его слова.

Я говорил о силах обеспечения устойчивости после прекращения огня, которые бы поддерживали суверенитет Украины. В обсуждениях раздела я имел в виду области или зоны ответственности союзных сил (без войск США) Кит Келлог спецпосланник президента США по Украине

Глава украинского МИД Андрей Сибига проигнорировал вопрос российского журналиста, видел ли он план Келлога. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник выразил уверенность, что инициатива о разделении Украины на зоны контроля между европейскими странами и Россией приведет к новой эскалации конфликта.