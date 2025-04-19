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00:35, 19 апреля 2025Спорт

РФС пожизненно дисквалифицировал двух футболистов за договорный матч

РФС пожизненно дисквалифицировал двух футболистов «Коломны» за договорный матч
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) пожизненно отстранил бывших игроков «Коломны» Никиту Мерзлюка и Кадыргали Симбаева за организацию договорного матча. Об этом сообщается на сайте организации.

Спортсмены не смогут заниматься любой деятельностью, связанной с футболом. Также организация засчитала результат матча между «Коломной» и «Амкалом», который игроки сдали.

Мерзлюк выступал за «Коломну» с 2023 года в амплуа вратаря. Симбаев также играл за команду с 2023 года в качестве защитника.

В сентябре 2024-го в Китае пожизненно дисквалифицировали 38 футболистов за ставки и участие в договорных матчах. Расследование продолжалось два года.

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