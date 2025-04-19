РФС пожизненно дисквалифицировал двух футболистов за договорный матч

РФС пожизненно дисквалифицировал двух футболистов «Коломны» за договорный матч

Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) пожизненно отстранил бывших игроков «Коломны» Никиту Мерзлюка и Кадыргали Симбаева за организацию договорного матча. Об этом сообщается на сайте организации.

Спортсмены не смогут заниматься любой деятельностью, связанной с футболом. Также организация засчитала результат матча между «Коломной» и «Амкалом», который игроки сдали.

Мерзлюк выступал за «Коломну» с 2023 года в амплуа вратаря. Симбаев также играл за команду с 2023 года в качестве защитника.

В сентябре 2024-го в Китае пожизненно дисквалифицировали 38 футболистов за ставки и участие в договорных матчах. Расследование продолжалось два года.