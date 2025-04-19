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11:21, 19 апреля 2025Спорт

Стало известно об ухудшении состояния здоровья бывшего тренера сборной России по футболу

Shot: Состояние бывшего главного тренера сборной России Игнатьева ухудшилось
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Состояние бывшего главного тренера сборной России по футболу Бориса Игнатьева ухудшилось. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По информации источника, 84-летнему Игнатьеву потребовалась медицинская помощь из-за ухудшения здоровья на фоне осложнений из-за онкологии. Специалист рассказал, что почувствовал слабость — «не 20 лет все-таки».

Об обнаружении у Игнатьева рака Shot сообщал в декабре 2024-го. Уточнялось, что врачи диагностировали у тренера новообразование в желудке.

Игнатьев возглавлял сборную России с 1996 по 1998 год. Он также работал в киевском «Динамо» и нескольких российских клубах. Под руководством тренера юношеская сборная СССР выиграла чемпионат Европы в 1988 году.

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