Гигантский кулич испекли в Крыму

Крымские пекари сделали гигантский кулич весом 70 килограммов

Крымские пекари сделали гигантский кулич. Об этом РИА Новости сообщил директор Бахчисарайского парка миниатюр Виктор Жиленко.

Специалисты приготовили выпечку размером около 2,5 метра в окружности и 70 килограммов весом. Изделие украсили пряниками с изображениями достопримечательностей полуострова. «Наши пекари испекли оригинальный гигантский кулич, который мы назвали "Крым в миниатюре"», — рассказал Жиленко.

Директор также подчеркнул, что испробовать кулич могут все посетители парка.

Ранее в апреле в России начали продавать пасхальные куличи почти за три миллиона рублей. Компания, которая специализируется на производстве электроники из дорогих материалов, представила покупателям коллекцию под названием «Религия».