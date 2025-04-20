Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
15:16, 20 апреля 2025Моя страна

Гигантский кулич испекли в Крыму

Крымские пекари сделали гигантский кулич весом 70 килограммов
Екатерина Ештокина

Кадр: Телеграм-канал РИА Новости

Крымские пекари сделали гигантский кулич. Об этом РИА Новости сообщил директор Бахчисарайского парка миниатюр Виктор Жиленко.

Специалисты приготовили выпечку размером около 2,5 метра в окружности и 70 килограммов весом. Изделие украсили пряниками с изображениями достопримечательностей полуострова. «Наши пекари испекли оригинальный гигантский кулич, который мы назвали "Крым в миниатюре"», — рассказал Жиленко.

Директор также подчеркнул, что испробовать кулич могут все посетители парка.

Ранее в апреле в России начали продавать пасхальные куличи почти за три миллиона рублей. Компания, которая специализируется на производстве электроники из дорогих материалов, представила покупателям коллекцию под названием «Религия».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о попытках прорыва ВСУ в Белгородской области во время перемирия

    Кадыров показал видео с пробирающимися в Россию украинскими диверсантами

    Названа самая популярная монета среди российских инвесторов

    Конгрессмен США подписал снаряд для ВСУ

    Раскрыта многомиллионная сумма вложений финалистки «Битвы экстрасенсов» в недвижимость

    В Московском яхт-клубе загорелась плавучая баня

    Во Франции обвинили Евросоюз в попытке помешать миру на Украине

    У двух участников полумарафона на бегу остановилось сердце

    Певица Ханна похвасталась сумкой почти за 3 миллиона рублей

    Планирующим отпуск россиянам дали несколько защищающих от мошенников советов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости