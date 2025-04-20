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05:40, 20 апреля 2025Мир

Японию назвали возможной уязвимостью США на Тихом океане

National Interest: Япония может стать главным изъяном в региональной обороне США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Willy Kurniawan / Reuters

Главный союзник США на Тихом Океане — Япония — может стать и главным изъяном в региональной обороне Соединенных Штатов, пишет National Interest.

Издание отметило, что Токиоможно назвать главным азиатским союзником Вашингтона. Он обладает мощным военно-морским сдерживанием и противовесом Китаю.

«К сожалению, Япония имеет печально известную репутацию шпионского рая. Правительство не может охранять военную тайну и поэтому руководит средой, в которой иностранные агенты действуют относительно свободно», — говорится в сообщении. Это происходит из-за отсутствия строгого закона о борьбе со шпионажем.

Издание добавило, что в случае конфликта США и Китая из-за Тайваня, Япония станет уязвимым местом в американской обороноспособности.

Ранее Foreign Policy писало, что Япония все больше сомневается в надежности альянса с США, несмотря на заверения Вашингтона в приверженности стратегическому партнерству.

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