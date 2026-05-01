Путин рассказал о силе и опасности медведя

Путин назвал медведя сильным и опасным зверем

Президент России Владимир Путин рассказал о силе медведя: он плавает, лазает по деревьям, быстро бегает — зверь опасный и серьезный. Глава государства высказался об этом во время встречи с представителями коренных малочисленных народов РФ.

Беседуя с участниками встречи, проживающими в поселке Палана на берегу Охотского моря, российский лидер отметил красоту этих мест, однако указал, что медведей там очень много. «Там они ходят кругом, как собаки бездомные. Правда, кругом, куда ни повернешься, везде медведи. Даже как-то жутковато», — заявил президент.

Воспитатель детского сада «Рябинка» Кирилл Косыгин поведал, что медведи могут летом проходить под окнами дома, а по дороге в детсад тоже можно встретить животное.

«Аккуратно надо все равно. Зверь такой опасный. Начинает бежать быстрее, чем конь. Да, он плавает, лазает по деревьям. Серьезная машина!» — высказался глава РФ.

Ранее спецпредставитель президента России и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев встретил медведя на Аляске. Животное пробежало в паре десятков метров от чиновника.