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11:31, 20 апреля 2025Россия

Названа предварительная причина приведшего к гибели детей пожара в доме в Астрахани

Прокуратура Астрахани назвала короткое замыкание причиной пожара в частном доме
Екатерина Ештокина

Фото: Телеграм-канал СУ СК России по Астраханской области

Прокуратура Астраханской области назвала предварительную причину пожара, который привел к гибели пятерых детей. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что предполагаемой причиной, которая привела к трагедии, стало короткое замыкание. При этом сотрудники прокуратуры подчеркнули, что семья на учете не состояла.

О случившемся стало известно 20 апреля. Пожар в частном доме произошел в два часа ночи воскресенья по местному времени (01:00 по Москве) на улице Ольховской в Кировском районе Астрахани.

Ранее в апреле в российском регионе при пожаре погибли четверо детей. Уточняется, что пожарные ликвидировали открытое горение на площади 160 квадратных метров. В тушении пожара были задействованы 23 человека.

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