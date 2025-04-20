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13:44, 20 апреля 2025ЭкономикаЭксклюзив

В Госдуме высказались об идее введения самозапрета на азартные игры

Делягин сравнил идею самозапрета на азартные игры с кодированием от алкоголизма
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин сравнил идею создать реестр самозапрета на участие в азартных играх с кодированием от алкоголизма. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат высказался об озвученной ранее инициативе.

«Смысл самозапрета на кредиты или запрета на операции с недвижимостью в том, что мошенники могут действовать от имени человека, указав его персональные данные. Самозапрет на кредиты и на операции с недвижимостью в первую очередь защищает от мошенников», — рассказал Делягин.

Депутат отметил, что мошенники берут на людей кредит, но мошенники не проигрывают деньги от имени людей.

То есть это такая же вещь, как кодирование от алкоголизма. При том, что этот код можно снять. Человек хочет получить возможность защищаться от самого себя, когда он будет в помутненном состоянии рассудка. Но это будет значительно менее эффективным, соответственно, менее популярным, чем самозапрет на кредит

Михаил Делягинзаместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике

Ранее Федеральная налоговая служба (ФНС) России прокомментировала инициативу вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова о создании реестра самозапрета на участие в азартных играх «Стопазарт». В документе отмечается, что ФНС поддержала идею.

С 1 марта в России начал действовать сервис самозапрета на кредиты. Бесплатно воспользоваться услугой можно, подав заявление через МФЦ или портал Госуслуг.

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