Уехавший из России Мэддисон раскритиковал внешность Загитовой

Блогер Мэддисон раскритиковал внешность фигуристки Загитовой

Живущий в США популярный российский блогер и стример Илья Мэддисон (настоящая фамилия — Давыдов) оценил внешность олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на прямую трансляцию с участием блогера.

Мэддисон раскритиковал спортсменку. «Она уже похожа на зомби ботоксное, на чудовище! Это что такое? Это что, олимпийская чемпионка? Что-то не то с головой, значит», — заявил уехавший из России стример.

Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой объяснил, почему Загитова часто сталкивается с негативными комментариями в свой адрес. По его мнению, люди завидуют красоте фигуристки.

Загитова завоевала все титулы в мировом фигурном катании. Она стала олимпийской чемпионкой 2018 года, чемпионкой мира и Европы, а также победительницей финала Гран-при. В 2019 году фигуристка завершила карьеру, сосредоточившись на работе телеведущей и участии в шоу.