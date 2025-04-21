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12:50, 21 апреля 2025Интернет и СМИ

Дуров заявил об отказе Telegram раскрывать данные личных сообщений пользователей

Дуров: За все 12 лет Telegram не раскрыл ни единого байта личных сообщений
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Albert Gea / Reuters

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер за все время своего существования ни разу не раскрыл данные из личных сообщений пользователей. Об этом предприниматель написал в своем Telegram-канале.

«За свою 12-летнюю историю Telegram не обнародовал ни единого байта личных сообщений», — указал Дуров. По словам бизнесмена, в соответствии с законом ЕС о цифровых услугах, при получении судебного ордера Telegram раскрывает только IP-адреса и номера телефонов подозреваемых, но не их сообщения.

Кроме того, Дуров заявил, что мессенджер скорее уйдет с рынка, чем будет подрывать свое шифрование внедрением бэкдоров. «В отличие от некоторых наших конкурентов, мы не обмениваем приватность на долю на рынке», — добавил он.

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Ранее Дуров заявил, что число активных пользователей Telegram превысило один миллиард. По его словам, сервис стал вторым по популярности мессенджером в мире после WhatsApp, не считая WeChat, ориентированного на Китай.

Перед этим стало известно, что Дуров вернулся в Дубай из Франции, где проживал под судебным надзором в связи с начатым против него расследованием. Незадолго до этого СМИ сообщали, что судебные разбирательства по делу основателя Telegram начнутся не раньше, чем через год.

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