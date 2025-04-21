Дуров заявил об отказе Telegram раскрывать данные личных сообщений пользователей

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер за все время своего существования ни разу не раскрыл данные из личных сообщений пользователей. Об этом предприниматель написал в своем Telegram-канале.
«За свою 12-летнюю историю Telegram не обнародовал ни единого байта личных сообщений», — указал Дуров. По словам бизнесмена, в соответствии с законом ЕС о цифровых услугах, при получении судебного ордера Telegram раскрывает только IP-адреса и номера телефонов подозреваемых, но не их сообщения.
Кроме того, Дуров заявил, что мессенджер скорее уйдет с рынка, чем будет подрывать свое шифрование внедрением бэкдоров. «В отличие от некоторых наших конкурентов, мы не обмениваем приватность на долю на рынке», — добавил он.
Ранее Дуров заявил, что число активных пользователей Telegram превысило один миллиард. По его словам, сервис стал вторым по популярности мессенджером в мире после WhatsApp, не считая WeChat, ориентированного на Китай.
Перед этим стало известно, что Дуров вернулся в Дубай из Франции, где проживал под судебным надзором в связи с начатым против него расследованием. Незадолго до этого СМИ сообщали, что судебные разбирательства по делу основателя Telegram начнутся не раньше, чем через год.