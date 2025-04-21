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19:45, 21 апреля 2025Спорт

Месси выразил соболезнования в связи с кончиной Папы Римского

Лионель Месси выразил соболезнования в связи с кончиной Папы Римского Франциска
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Лионель Месси

Лионель Месси. Фото: Sam Navarro / Imagn Images / Reuters

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) выразил соболезнования в связи с кончиной Папы Римского Франциска.

«Покойся с миром, Папа Франциск. Спасибо, что сделали этот мир лучше. Мы будем скучать по вам», — написал Месси.

Уроженца Буэнос-Айреса и болельщика аргентинского клуба «Сан-Лоренсо» Папы Римского Франциска не стало 21 апреля в 08:35 по московскому времени. Понтифику было 88 лет.

В октябре 2021 года премьер-министр Франции Жан Кастекс, приехавший в Ватикан с официальным визитом, подарил Папе Римскому Франциску футболку ПСЖ с автографом Месси. «Благослови тебя Бог, ты всегда можешь положиться на меня. Рад, что ты не зазнался», — обратился к футболисту Франциск.

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