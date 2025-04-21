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08:12, 21 апреля 2025Экономика

Китай призвал избежать возврата мировой торговли к «закону джунглей»

Китай заявил о готовности противостоять нарушающим его интересы соглашениям
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Arthur Wang / Unsplash

Пекин не приемлет сделок, которые заключаются за счет его интересов, и готов противостоять подобным действиям. Об этом говорится в заявлении министерства коммерции КНР, которое прокомментировало сообщения о планах США добиться от партнеров ограничения торговли с китайскими предприятиями в обмен на снижение ставок введенных ранее импортных пошлин.

Представитель ведомства призвал избежать возвращения международной торговли к «закону джунглей», где сильный охотится на слабого. Односторонние действия и протекционизм, к которым склоняется Вашингтон, не принесут выгоды никому, в конечном итоге жертвами станут все страны мира, уверены в Китае.

Само стремление сторон разрешать торгово-экономические разногласия с США на основании равноправных консультаций в Пекине приветствуют, но если речь идет о взаимных пошлинах, то здесь следует стоять на позиции справедливости и защищать международные торгово-экономические правила и многостороннюю торговую систему.

В Минкоммерции подчеркнули, что для защиты своих интересов у Китая есть решимость и возможности. Он готов укреплять координацию со всеми партнерами для противодействия односторонним запугиваниям.

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Ранее СМИ выяснили, что во время объявленной президентом США Дональдом Трампом паузы перед введением максимальных импортных пошлин американские переговорщики хотят добиться от 70 государств обещаний выступить на их стороне в противостоянии с Китаем.

Речь идет о запрете китайским компаниям базироваться на их территории и поставлять через них товары. Также Вашингтон намерен убедить партнеров отказаться от поглощения дешевых промышленных товаров из Китая и перейти на дорогие американские.

Китай и США находятся в состоянии беспрецедентной торговой войны, главным оружием которой стали заградительные пошлины на импорт. В США они составляют 145 процентов, а в Китае — 125 процентов.

На этом фоне обе стороны находятся в поиске союзников для выступления совместным фронтом. Председатель Китая Си Цзиньпин на прошлой неделе начал турне по Юго-Восточной Азии, а до этого предложил Евросоюзу, также пострадавшему от тарифной политики Трампа, сотрудничество в противодействии торговым ограничениям.

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