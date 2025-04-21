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06:18, 21 апреля 2025Силовые структуры

Полиция проверит информацию о нападении беременной россиянки на якобы любовницу ее мужа

Полиция проверит информацию об избиении девушки беременной хабаровчанкой
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Полиция проверяет информацию о нападении беременной жительницы Хабаровска на девушку из-за подозрений в изменах с ее мужем. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Отмечается, что местная жительница обратилась в полицию, сообщив о телесных повреждениях, нанесенных ей незнакомой женщиной в сквере.

«По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства инцидента. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления степени тяжести причиненного заявительнице вреда здоровью», — рассказал собеседник агентства.

Ранее в сети появились кадры избиения девушки беременной хабаровчанкой. Она заподозрила мужа в измене и набросилась на девушку, с которой он общался во дворе дома. По результатам осмотра врачей, у пострадавшей подозрение на перелом носа и многочисленные ушибы.

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