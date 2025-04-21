Полиция проверит информацию о нападении беременной россиянки на якобы любовницу ее мужа

Полиция проверяет информацию о нападении беременной жительницы Хабаровска на девушку из-за подозрений в изменах с ее мужем. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.
Отмечается, что местная жительница обратилась в полицию, сообщив о телесных повреждениях, нанесенных ей незнакомой женщиной в сквере.
«По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства инцидента. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления степени тяжести причиненного заявительнице вреда здоровью», — рассказал собеседник агентства.
Ранее в сети появились кадры избиения девушки беременной хабаровчанкой. Она заподозрила мужа в измене и набросилась на девушку, с которой он общался во дворе дома. По результатам осмотра врачей, у пострадавшей подозрение на перелом носа и многочисленные ушибы.