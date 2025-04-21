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02:02, 21 апреля 2025Наука и техника

Разгадана аномалия в Аравийском море

Nat Commun: Тропические циклоны изменили солевой баланс Аравийского моря
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Akhtar Soomro / Reuters

Ученые впервые показали, что экстремальные ливни и тропические циклоны с 2019 года кардинально изменили солевой баланс Аравийского моря. Исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, связывает эти осадки с ослаблением образования вод высокой солености (ASHSW) — ключевого элемента морской циркуляции в регионе.

В норме ASHSW формируется зимой под действием испарения и охлаждения поверхности моря, когда плотная соленая вода погружается вниз. Однако приток пресной воды от циклонов снижает плотность воды, нарушает вертикальное перемешивание и создает стратификацию, мешающую образованию глубоких водных масс.

Авторы исследовали спутниковые данные, наблюдения с автономных буев Argo и провели численные моделирования. Оказалось, что с 2019 по 2023 год объем высокосоленой воды сократился на 60–77 процентов по сравнению с предыдущим пятилетием. Особенно сильное «опреснение» наблюдалось после экстремальных циклонов в 2019 и 2021 годах, а также мощных ливней летом 2020 и 2022 года.

Впервые была показана прямая связь между короткими эпизодами экстремальных осадков и крупномасштабным нарушением глубинной циркуляции в этом регионе. Исследование демонстрирует, что одиночные погодные события, такие как циклоны и ливни, могут вызывать накопительные эффекты, радикально изменяя структуру морской воды даже на межсезонных и межгодовых масштабах.

Эти процессы нарушают не только локальную циркуляцию, но и баланс солености во всей северной части Индийского океана, что может повлиять на температуру поверхности, морские экосистемы и даже активность будущих циклонов.

Исследование подчеркивает, что учащение ливней и штормов, связанное с изменением климата, уже оказывает системное влияние на морские процессы. В ближайшем будущем такие события могут еще сильнее нарушить сезонную циркуляцию в Индийском океане.

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