Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Спартак
21 апреля
16:00 (Мск)
Салават Юлаев
Фонбет КХЛ — плей-офф|1/4 финала. 6-й матч
Авангард
21 апреля
16:00 (Мск)
Локомотив
Фонбет КХЛ — плей-офф|1/4 финала. 6-й матч
Парма
Перенесён
Ювентус
Италия — Серия А|33-й тур
Тоттенхэм Хотспур
1:2
Завершен
Ноттингем Форест
Англия — Премьер-лига|33-й тур
Жирона
1:3
Завершен
Бетис
Испания — Примера|32-й тур
06:54, 22 апреля 2025Спорт

Специалист назвал лучшее упражнение для снижения уровня холестерина

Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: IMAGO/Dwi Anoraganingrum / Global Look Press

Специалист по сердечно-сосудистым заболеваниям Дуэйн Шмидт назвал упражнение, которое лучше всего подходит для снижения уровня холестерина. Его слова приводит «Чемпионат».

Он рекомендовал обратить внимание на танцы. «Сердце нуждается в нагрузке точно так же, как и любые мышцы тела. 20–30 минут ежедневных аэробных упражнений достаточно, чтобы существенно укрепить сердце и сократить риск сосудистых осложнений», — заявил эксперт.

Шмидт добавил, что танцы комплексно воздействуют на тело. «Именно поэтому танго, сальса или вальс становятся своеобразным лекарством для сосудов: кровь начинает циркулировать интенсивнее, очищаясь от вредных отложений», — заявил он.

Ранее профессор кафедры спортивной медицины и медицинской реабилитации Сеченовского университета Владимир Фролов назвал лучший вид спорта для офисных работников, страдающих от боли в спине. «Лучше всего — так называемая северная ходьба, которую ошибочно считают скандинавской», — заявил он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны заявило о новых попытках атак ВСУ на Россию после окончания перемирия

    Мощное землетрясение произошло в российском регионе

    Южная Корея резко нарастила поставки одной категории товаров в Россию

    Бойцы ВС России применили один важный тактический ход при освобождении Преображенки

    Сбежавшего после ДТП с мотоциклом полицейского задержали в Подмосковье

    Бывший советник Пентагона назвал причину своего увольнения

    ВСУ обстреляли российских солдат за попытку вывезти тела украинских бойцов

    Апрель в Центральной России назвали сумасшедшим

    Стало известно о попытках ВСУ проникнуть в Белгородскую область после окончания перемирия

    Доходы России от поставок одного вида продукции в Китай рекордно выросли

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости