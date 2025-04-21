От Apple начали через суд требовать вернуть личные данные

WP: Жертвы краж iPhone не смогли вернуть свои личные данные

Пользователи украденных iPhone потребовали от Apple вернуть их данные. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP).

Журналисты издания заметили, что в случае кражи смартфона Apple и смены похитителем пароля восстановить хранящиеся в памяти iPhone данные бывает практически невозможно. В материале говорится, что многие пользователи похищенных телефонов начали требовать от Apple вернуть их данные и «цифровую жизнь».

Так, 53-летний Майкл Мэтьюз из Калифорнии подал на Apple в суд из-за того, что компания отказалась восстанавливать доступ к 2 терабайтам данных, хранящихся в облаке. Мэтьюзу был заблокирован доступ в iCloud из-за похищенного в конце 2023 года iPhone. По его словам, «вся его цифровая жизнь» была в облаке, и Apple не смогла вернуть доступ даже после того, как он предоставил ей все подтверждения своей личности.

Журналисты WP также пообщались с Робин Дэвис, телефон которой тоже похитили — после этого Apple заблокировала учетную запись жертвы. Дэвис последние два годы пытается вернуть свои данные — контакты, фотографии со свадьбы и документы, связанные с работой.

Специалисты газеты объяснили, что аккаунт Apple может быть перманентно заблокирован, если вор подберет пароль жертвы и установит так называемый код для восстановления. «Мы сочувствуем людям, которые столкнулись с этим, и мы очень серьезно относимся ко всем атакам на наших пользователей», — прокомментировали ситуацию в компании.

В конце апреля Apple призвала обновить все iPhone и прочую фирменную технику. Компания выпустила патч, который устраняет несколько уязвимостей iOS, macOS, tvOS, iPadOS и visionOS.