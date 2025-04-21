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15:45, 21 апреля 2025Мир

Султан Омана прибыл в Россию

Султан Омана Аль Саид прибыл в Россию с визитом
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид прибыл в Россию с визитом. Об этом в понедельник, 21 апреля, сообщает ТАСС.

Самолет приземлился в московском аэропорту Внуково-2. Визит посвящен 40-летию установления дипломатических отношений между Россией и Оманом.

Ранее, 19 апреля, Кремль сообщил о намерении президента России Владимира Путина провести переговоры с султаном Омана.

В это же день стало известно, что Россия и Оман в ходе визита Аль Саида в Москву подпишут 10 соглашений, включая документ о взаимном отказе от визовых требований.

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