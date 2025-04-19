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14:53, 19 апреля 2025Мир

Посол Омана раскрыл планы султана на время визита в Москву

Оман и Россия во время визита султана Аль Саида в Москву подпишут 10 соглашений
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Оман и Россия во время визита султана Омана Хайсама бен Тарека Аль Саида в Москву подпишут 10 соглашений, включая документ о взаимном отказе от визовых требований для владельцев обычных паспортов. Об этом заявил посол Омана в России Хамуд бен Салем ат-Туайх, передает ТАСС.

«Новые соглашения и меморандумы о взаимопонимании между Оманом и Россией станут важным шагом на пути к укреплению двусторонних отношений», — сказал дипломат.

По словам посла Омана, будущие договоры откроют новые горизонты для сотрудничества во многих сферах. В частности, это торговля, энергетика, образование и туризм.

Ранее в Кремле сообщили, что 22 апреля российский президент Владимир Путин проведет переговоры с султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом, который посетит Россию с государственным визитом.

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