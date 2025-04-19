Посол Омана раскрыл планы султана на время визита в Москву

Оман и Россия во время визита султана Аль Саида в Москву подпишут 10 соглашений

Оман и Россия во время визита султана Омана Хайсама бен Тарека Аль Саида в Москву подпишут 10 соглашений, включая документ о взаимном отказе от визовых требований для владельцев обычных паспортов. Об этом заявил посол Омана в России Хамуд бен Салем ат-Туайх, передает ТАСС.

«Новые соглашения и меморандумы о взаимопонимании между Оманом и Россией станут важным шагом на пути к укреплению двусторонних отношений», — сказал дипломат.

По словам посла Омана, будущие договоры откроют новые горизонты для сотрудничества во многих сферах. В частности, это торговля, энергетика, образование и туризм.

Ранее в Кремле сообщили, что 22 апреля российский президент Владимир Путин проведет переговоры с султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом, который посетит Россию с государственным визитом.