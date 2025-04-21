В Казани сорвано выступление Хакамады после жалобы родных бойцов СВО

В Казани отменили выступление политика и бизнес-тренера Ирины Хакамады. Перед этим родственники бойцов специальной военной операции (СВО) пожаловались на ее высказывания депутату Госсовета Татарстана Эдуарду Шарафиеву.

Шарафиев 19 апреля опубликовал в Telegram-канале пост, в котором обратился к прокурору Татарстана с требованием отменить выступление Хакамады в российском городе. По его мнению, коуч «демонстрирует ненависть к тем, кто связан с военными действиями».

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

«Этой даме не площадку следует предоставлять, а, как минимум, признать ее иностранным агентом, а лучше — привлечь к ответственности за дискредитацию Вооруженных сил России. Я обратился к прокурору Республики Татарстан с требованием отменить данную встречу, а тем, кто предоставляет площадки для подобных деятелей, вынести предостережение», — говорится в публикации Шарафиева.

На следующий день Хакамада прибыла в Казань ради мероприятия в торговом центре (ТЦ) Korston. Однако провести мастер-класс «Дао жизни: Три шага к успеху» ей не позволили. Всех собравшихся вывели на улицу под предлогом эвакуации — якобы из-за сообщения о бомбе. Позже Хакамада вышла к собравшимся на улице и поблагодарила их всех за приезд.

Очевидцы рассказали, что попасть в здание нельзя было с 16:30 и примерно до 19:00. Организаторы мероприятия заявили, что отмена — это не их вина, а также что они ждут разъяснений от МВД и обещают связаться со всеми гостями, купившими билеты.

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В феврале силовики ворвались в отель во время вечеринки, где выступала Хакамада

В феврале этого года правоохранители ворвались в московский отель Savoy во время вечеринки в честь Дня святого Валентина. По некоторым данным, на мероприятии выступала Ирина Хакамада. Силовики начали проверять документы посетителей. Отмечалось, что на месте обнаружили пакеты с неизвестным белым веществом.

Позже Хакамада опровергла сообщения о том, что она якобы была организатором этой вечеринки. «Вчера я была приглашена друзьями на музыкальное мероприятие и присутствовала только как гость (известно, что я увлекаюсь электронной музыкой как слушатель, а не DJ). То есть я не была организатором мероприятия и не должна была там выступать ни с каким DJ-сетом», — сообщила она.

Хакамада уточнила, что мероприятие проходило в светском формате и с деловым дресс-кодом. После прибытия силовиков оно было остановлено.

«Все прошло этично — никого в пол лицом не укладывали. У молодых людей проверяли документы, всех женщин отпустили. Все», — резюмировала экс-политик.

Собчак заявила, что гостям тусовки с Хакамадой обещали продолжение в номерах

Журналистка Ксения Собчак же рассказала, что гостям вечеринки в Savoy обещали «продолжение в номерах». «Внимание! Прямо сейчас облава в "Савой"! ОМОН "потрошит" тусовщиков. А идея была такая: сегодня в "Савой" продали дорогущие столы, организаторы обещали костюмированную вечеринку, и потом "подняться в номера за продолжением"», — рассказывала журналистка.

Собчак также выразила удивление, «как после "голой вечеринки" еще остались и организаторы, и тусовщики, которые, видимо, не все поняли».

Кроме того, на вечеринке в Savoy с Хакамадой, куда ворвались силовики, заметили блогера-миллионника Любовь Сидоркину. Кроме Сидоркиной, на вечеринке также была блогер Нелли Ермолаева. В одном из автомобилей, припаркованных рядом с отелем Savoy, обнаружили оружие.

Хакамада в прошлом была депутатом Госдумы, кроме того, она является соосновательницей с Борисом Немцовым, Анатолием Чубайсом и Сергеем Кириенко ныне несуществующей партии «Союз правых сил».