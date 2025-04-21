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20:47, 21 апреля 2025Спорт

Умерла победительница Олимпиады-1960 в гребле на байдарках Шубина

Победительница Олимпиады-1960 в гребле на байдарках Шубина умерла в 94 года
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Ун Да-Син Вячеслав / Фотохроника ТАСС

Победительница Олимпиады-1960 в гребле на байдарках-двойках Мария Шубина умерла в возрасте 94 лет. Об этом сообщается в Telegram-канале Федерации каноэ России.

Бывшая спортсменка скончалась в воскресенье, 20 апреля. Причины смерти не сообщаются.

«Светлая память о Марии Тимофеевне Шубиной навсегда останется в истории спорта и в сердцах тех, кто знал эту удивительную женщину», — говорится в заявлении.

Шубина выиграла первое в истории СССР золото Олимпиады в гребле на байдарках-двойках вместе с Антониной Серединой. Она также четырехкратная чемпионка мира. После окончания карьеры Шубина занималась тренерской деятельностью.

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