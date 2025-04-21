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12:39, 21 апреля 2025МирЭксклюзив

В РПЦ высказались о взаимоотношениях с Папой Франциском

Представитель РПЦ Игумнов: Папа Франциск играл большую роль в диалоге христиан
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Личность Папы Римского Франциска играла большую роль в развитии взаимодействия Римско-католической и Русской православной церквей, заявил в разговоре с «Лентой.ру» секретарь по межхристианским отношениям Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата иеромонах Стефан Игумнов.

«Памятна встреча почившего Папы с Патриархом Кириллом на Кубе в феврале 2016 года. Тогда по предложению предстоятеля РПЦ в повестку диалога были внесены многие предложения, позволяющие развить сотрудничество по многим важным вопросам. Папа Франциск поддержал эти предложения, и стороны активно взаимодействовали в гуманитарной и миротворческой сферах», — рассказал иеромонах.

Он подчеркнул, что католическая и православная церкви являются крупнейшими христианскими общинами и они не могут не осознавать своей ответственности за происходящее в мире. В повестке двусторонних отношений, как заметил собеседник «Ленты.ру», были и сложные вопросы, но это не мешало общению и развитию взаимодействия в конструктивном ключе.

«Стоящие перед всеми христианами вызовы требуют совместного решения. В РПЦ надеются, что и после ухода Папы Франциска сотрудничество двух крупнейших христианских общин будет и далее развиваться», — заключил иеромонах Стефан.

Папа Римский Франциск (имя при рождении Хорхе Марио Бергольо — прим. «Ленты.ру») скончался на 89-м году жизни в своей резиденции Каса Санта-Марта в Ватикане.

В феврале этого года Франциск был госпитализирован с двусторонней пневмонией, также он перенес бронхоспазм. В марте ему стало лучше, что было названо врачами чудом из-за тяжелого состояния, однако в результате болезни он лишился возможности говорить.

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