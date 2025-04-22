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18:32, 22 апреля 2025Экономика

Банк России поднял официальные курсы доллара и евро

Официальный курс доллара вырос почти до 81,5 рубля
Дмитрий Воронин

Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

Официальные курсы американской и европейской валюты к рублю, установленные Банком России на 23 апреля, выросли на 70 и 37 копеек соответственно, следует из информации, опубликованной на сайте ЦБ.

Доллар поднялся до 81,46 рубля, евро — до 94,04. Курс юаня вырос на 5 копеек, составив 11,11 рубля.

Накануне доллар в ходе внебиржевых торгов дешевел до менее чем 80 рублей, а его глобальный индекс впервые с марта 2022 года опускался ниже 98 пунктов.

На фоне царящей на мировых рынках неопределенности, вызванной изменением тарифной политики США и последовавшими за ним торговыми войнами, в МВФ допустили, что в среднесрочной перспективе доллар может обесцениться в реальном выражении.

Что касается российского валютного рынка, то, по словам эксперта «БКС Экспресс» Дмитрия Бабина, сейчас на нем достигнут баланс спроса и предложения, но, с учетом того, что дополнительные продажи валюты обеспечены налоговым периодом, «уже в конце текущей недели рубль может перейти к устойчивому ослаблению».

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