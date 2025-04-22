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19:32, 22 апреля 2025Путешествия

Бездомный в Таиланде разбил туристу голову палкой и ушел как ни в чем не бывало

Bangkok Post: Турист получил ранение головы при нападении бездомного в Паттайе
Алина Черненко

Фото: bernie_photo / Getty Images

Тайваньский турист получил ранение головы при нападении бездомного на тайском курорте Паттайя. Об этом сообщает Bangkok Post.

Уточняется, что инцидент произошел вечером в понедельник, 21 апреля, перед рестораном в районе Нонг Пру. 41-летний путешественник, имя которого не раскрывается, сидел у заведения и ждал заказанную еду.

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Внезапно на него напал бездомный мужчина, который разбил ему голову 30-сантиметровой деревянной палкой. От удара у тайваньца открылось кровотечение и образовался отек, а злоумышленник ушел как ни в чем не бывало.

Пострадавший позвонил своей тайской подруге и попросил ее отвезти его в больницу. Позже он подал жалобу в полицию. В качестве предупреждения другим туристам иностранец выложил в интернет записи с камер видеонаблюдения, где запечатлено нападение. Кроме того, он предложил вознаграждение в размере 1000 батов (около 2,4 тысячи рублей) за информацию о злоумышленнике.

Ранее бездомный в США попросил у туриста денег, а после отказа воткнул ему в спину иглу для подкожных инъекций. Нападавшего арестовали, а пострадавшему прописали курс антибиотиков.

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