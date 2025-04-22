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07:46, 22 апреля 2025Мир

Бывший советник Пентагона назвал причину своего увольнения

Экс-советник Пентагона заявил, что его уволили за позицию против войны с Ираном
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Экс-советник Пентагона Дэн Колдуэлл заявил, что его позиция против ударов по Ирану является одной из причин, по которой его уволили из Пентагона. В интервью журналисту Такеру Карлсону он также опроверг обвинения в якобы сливе секретной информации прессе.

«Все непросто, тут сыграли роль и другие нюансы, но, основываясь на том, что происходило с тех пор, я думаю, что это фактор, я думаю, это используется как оружие против меня», — уточнил Колдуэлл.

По его словам, он никаким образом не причастен к утечкам информации из Пентагона и до сих пор не знает причин и оснований для расследований против него.

16 апреля стало известно, что советника министра обороны США Пита Хегсета, Дэна Колдуэлла, отправили в административный отпуск за разглашение информации. До этого президент Штатов Дональд Трамп отверг идею отставки Пита Хегсета после произошедшей утечки секретных чатов

Также сообщалось, что Хегсет обсудил с американским лидером свое участие в новом скандале после появления сообщений в СМИ о том, что он отправлял секретную информацию об ударах по йеменскому движению «Ансар Аллах» в чат мессенджера Signal, в котором состояли его родственники.

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