Дочь стюардессы с прозвищем «королева ручной клади» раскрыла любимые лайфхаки для поездок

Дочь стюардессы, которую в сети прозвали «королевой ручной клади», раскрыла любимые лайфхаки, позволяющие ей комфортно путешествовать. Своими секретами девушка поделилась на страничке в TikTok, на ее пост обратили внимание в издании Daily Mail.

В первую очередь заядлая путешественница с ником KJ отметила, что она всегда старается летать с ручной кладью, поскольку это сильно упрощает жизнь. «Это не означает, что я никогда не сдаю багаж, но когда вы берете с собой немного вещей, это невероятно облегчает поездку», — пояснила девушка и добавила, что это также избавляет от переживаний, что чемодан могут потерять.

Кроме того, девушка посоветовала подписчикам всегда планировать наряды заранее, чтобы не взять с собой лишнего. При этом обязательным предметом гардероба, который она всегда берет в поездку, оказался свитшот. «Даже если вы отправляетесь в самое жаркое место, в самолетах может быть холодно, также где-то может работать кондиционер — в такие моменты всегда приятно иметь теплую вещь», — заверила блогерша.

Дочь стюардессы также порекомендовала пассажирам самолетов никогда не пользоваться карманом на спинке кресла, поскольку это самое грязное место в салоне, и брать с собой спиртовые салфетки для протирания столика и подлокотников.

В завершение путешественница назвала лучшее время для вылета — по ее мнению, это промежуток с 6 до 9 утра. «Определенно утром меньше всего задержек. Если вы хотите наверняка куда-то попасть, лучше вылетать пораньше», — уточнила блогерша.

В апреле стюардесса Барбьебак Ла Азафата посоветовала путешественникам хранить зубные щетки в сейфах отельных номеров. Она отметила, что персонал отелей может использовать щетки постояльцев для ужасных вещей и «лучше не рисковать тем, что оказывается у нас во рту».