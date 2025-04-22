Фанатка Тейлор Свифт забыла слова любимых песен и оказалась серьезно больна

People: Забывчивость у 24-летней девушки оказалась признаком каверномы в мозге

Молодая американка по имени Ханна-Айрленд начала забывать тексты любимых песен певицы Тейлор Свифт и оказалась серьезно больна. Историей 24-летней девушки поделилось издание People.

По словам американки, однажды она проснулась без интереса к жизни, хотя раньше была очень общительной и имела много хобби. «Я даже забыла слова моей любимой песни Тейлор Свифт Haunted. Я ехала на машине на работу, подпевала, а потом в голове все потемнело, когда дело дошло до припева. Я списала это на взросление и депрессию», — рассказала фанатка известной певицы.

После у девушки начались головные боли, но врачи не нашли их причину. Вскоре после этого Ханна-Айрленд набрала 13 килограммов и однажды упала в обморок на работе. После обморока врачи наконец назначили девушке компьютерную томографию, которая показала опухоль, давящую на левую лобную долю — часть мозга, которая управляет эмоциями, мышечным контролем, памятью и личностью.

Однако впоследствии врачи обнаружили что это была не опухоль, а кавернома — аномальное сплетение кровеносных сосудов, которое может кровоточить или вызывать инсульт. Это состояние оказалось неоперабельным из-за своего расположения, и девушке приходится жить с мучительными мигренями и регулярно делать упражнения для поддержания равновесия. «Мне сказали, что с этого момента я должна быть осторожной. Я живу в страхе и неопределенности, так как у меня в любой момент может случиться инсульт», — добавила Ханна-Айрленд.

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