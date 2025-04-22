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04:15, 22 апреля 2025Ценности

Иванку Трамп запечатлели в ярком купальнике во время отдыха

Дочь президента США Иванку Трамп запечатлели в купальнике в Коста-Рике
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: BACKGRID / Legion-Media

Американская предпринимательница и фотомодель Иванка Трамп попала в объектив папарацци в откровенном образе во время отдыха в Коста-Рике. Снимки публикует TMZ.

43-летнюю дочь президента США Дональда Трампа запечатлели в ярко-оранжевом купальнике на пляже. Бизнесвумен искупалась в океане с распущенными волосами, отказавшись от макияжа. Она проводила время вместе с мужем Джаредом Кушнером, братом супруга Джошуа и его женой, манекенщицей Карли Клосс.

В январе Иванка Трамп вышла на публику в платье люксового бренда Oscar de la Renta и угодила в скандал.

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