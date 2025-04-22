Киев получил шведский «летающий радар» и испытал его над Львовом. На что он способен?

Над Львовом испытали переданный Киеву самолет-разведчик ACS-890

Украина получила от Швеции первый из двух обещанных самолетов-разведчиков ACS-890 с системой радиолокации. Днем в понедельник, 21 апреля, борт совершил первый тестовый полет над Львовом.

В Минобороны Швеции считают, что эти самолеты предоставят Украине «совершенно новые возможности воздушной радиолокационной разведки». Самолет 340 AEW&C (Airborne Early Warning and Control) произведен компанией Saab.

Испытательный полет приняли за НЛО

Изначально первый испытательный полет «летающего радара» над Львовом приняли за неопознанный летающий объект (НЛО). Его траекторию можно было наблюдать на сервисе Flightradar24. В моменте он был самым отслеживаемым полетом на сервисе.

Самолет летал с позывным Welcome недалеко от Львова. Он появился в небе в 11:41 по местному времени (совпадает с московским). Траектория его полета напоминала пятиконечную звезду.

По словам местных жителей, самолет в течение некоторого времени совершал полеты в разных направлениях, практически долетев до Тернополя.

О поставках Киеву двух самолетов ACS-890 было объявлено в мае 2024 года

В конце мая прошлого года Швеция сообщила, что передаст Украине самый большой пакет военной помощи, в который войдут в том числе самолеты радиолокационного обнаружения ASC-890.

Передачу назвали большой и важной новостью, так как, по мнению экспертов, ASC-890 значительно усилят Воздушные силы Украины после того, как те получат истребители F-16.

Страны-члены НАТО и ранее использовали самолеты-разведчики различных типов у границ Украины и над Черным морем, но они не залетали в воздушное пространство страны. Поэтому Вооруженные силы Украины (ВСУ) не использовали их информацию, так как не хватало дальности действия летающих радаров, писало «Би-би-си».

Месяц назад сообщалось, что Украина еще не получила обещанные Швецией самолеты, но это может произойти в скором времени. Как пояснили в Минобороны Швеции, никакой задержки с этим нет, «все идет по графику».

Тогда добавлялось, что Украина получит эти самолеты после того, как в составе Воздушных сил Украины появится модификация истребителей F-16, способная взаимодействовать с ASC-890. «Все дело в том, что переданные Киеву истребители оказались таким старьем, что пришлось проводить модернизацию какого-то количества самолетов. Но пока у ВС ВСУ нет модернизированных истребителей, а значит, и передавать нечего. В то же время шведы подчеркнули, что по соображениям безопасности не будут афишировать передачу самолетов Украине», — утверждал портал «Новости ВПК».

В передаче шведского самолета Украине усомнились

При этом канал «Военный осведомитель» утверждает, что летавший над западом Украины борт не ASC-890, а некий украинский самолет.

Указывалось, что борт с позывным Welcome и HEX-кодом 50fe45 летал над Киевом еще в декабре 2021 года. А 21 апреля появилось видео полета украинского Ан-26КПА над Львовской областью, предположительно, из 456-й бригады транспортной авиации. Канал отметил, что на нем нет характерной прямоугольной радиолокационной станции PS-890 Erieye, которая установлена на ASC-890.

Исходя из этого, канал отверг полет шведского самолета. При этом «Военный обозреватель» указал на то, что украинские СМИ подтверждают, что переданный Киеву шведский самолет Saab 340 AEW&C 21 и 22 апреля совершает тестовые полеты над Львовской областью близ польской границы.

Шведский самолет может обнаружить цели на расстоянии до 400 километров

ASC-890, находясь на большой высоте, способен контролировать воздушное пространство на большую дальность, чем наземные радиолокационные станции, которые ограничены горизонтом. Он способен обнаруживать воздушные и морские цели на расстоянии до 400 километров.

Максимальная скорость самолета — 530 километров в час, продолжительность полета — до семи часов. Он оснащен турбовинтовыми двигателями General Electric CT7−9B. Экипаж Saab 340 состоит из шести человек.

Радар Erieye от Saab может охватывать широкую территорию или сосредотачиваться на меньшей приоритетной зоне и имеет высокую скорость обновления. Технология S-диапазона гарантирует исключительную производительность радара в различных погодных условиях. Над морем система может обнаруживать и отслеживать истребители, вертолеты, зависающие в воздухе, крылатые ракеты и даже морские цели размером с водные мотоциклы.

Кроме Швеции, такие самолеты есть у Таиланда, а с марта 2024 года — у Польши (два борта). Существует три модификации самолета.

Утверждалось, что этот самолет даст Украине дополнительные возможности для более эффективного использования F-16 и другой авиатехники в боях.