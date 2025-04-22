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09:50, 22 апреля 2025Экономика

Назван срок возвращения апрельской погоды в Россию

Синоптик Вильфанд: Апрельская погода вернется в Центральную Россию к выходным
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Авилов Александр / АГН «Москва»

Апрельская погода после июльского тепла вернется в Центральную Россию к выходным, 26 и 27 апреля. Такой срок назвал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет РИА Новости.

Температура воздуха опустится сразу на 15 градусов. Ночью столбики термометров покажут плюс 4-9 градуса Цельсия, а днем — плюс 8-13 градусов. При этом Вильфанд отметил, что речь идет не о резком похолодании, а о возвращении к климатической норме апреля.

Ранее синоптик назвал апрель в Центральной России сумасшедшим месяцем в плане погоды. Температуры воздуха бросаются из крайности в крайность — от аномально холодных до аномально теплых. Рекордная жара, по прогнозам Вильфанда, продержится до среды, 23 апреля.

До этого главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова предупредила жителей Москвы о резкой перемене погоды в четверг, 24 апреля.

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